В Удмуртии за сутки скончались два пациента с подтверждённым коронавирусом

Выявлено 122 новых случаев заболевания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 122 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 55 жителей Ижевска, 18 жителей Увинского района, 12 жителей Глазова, 9 жителей Завьяловского района, 8 жителей Сюмсинского района, 6 жителей Сарапула, 4 жителей Балезинского района, 4 жителей Красногорского района, 2 жителей Селтинского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазовском, Камбарском, Кезском и Юкаменском районах.

Среди заболевших 10 детей до 14 лет и 25 пожилых. Два человека скончались. Женщинам было 70 и 85 лет. В тяжёлом состоянии находятся 95 заражённых.

Справились с болезнью 37 пациентов.

На сегодняшний день вакцинировались 198 504 жителя Удмуртии, из них 145 065 человек получили второй компонент.