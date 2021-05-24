Итоги дня: застрявший школьный автобус в Удмуртии и День города в Сарапуле

О самых главных новостях 24 мая.

Ижевск. Удмуртия. По данным на понедельник, в Удмуртии выявили еще 45 случаев коронавируса. Три пациента скончались.

Размыло:

Утром 24 мая школьники в Балезинском районе чуть не опоздали на ОГЭ из-за размытой после грозы дороги. Школьный автобус застрял в грязи.

Не проехать:

До 12 августа на участке улицы Холмогорова от улицы Щорса до улицы Пушкинской будет ограничено движение транспорта. Там переложат почти 1 км труб.

Праздник:

В День города в Сарапуле выступит группа «Моя Мишель». Вечером 5 июня горожан ждет салют.

Против абортов:

У Михайло-Архангельского кафедрального собора в Ижевске установят «Древо жизни». Дерево увешано гирляндами, каждая из которых означает спасенную жизнь благодаря антиабортным проектам.

Туристический кластер:

За ижевским ипподромом может появиться веревочный парк. С минимальным вмешательством в природный ландшафт там также проложат тропы здоровья и маршруты для конных прогулок.

50%:

Министр образования Удмуртии пояснила, как родители могут получить половину стоимости путевки в детский лагерь. Максимальная сумма возврата – 20 тыс. рублей.

Подробности трагедии:

Семья, погибшая во время пожара в Нылге, самостоятельно демонтировала автономный извещатель в доме. Напомним, в Удмуртии ведется работа по обеспечению многодетных семей такими приборами.

Погода:

Всю рабочую неделю в Удмуртии будет тепло. Прохладная ночь ожидается в четверг, столбики термометров опустятся до +4, +9 градусов.