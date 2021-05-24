В Удмуртии 9-классники одной из школ чуть не опоздали на ОГЭ из-за размытой дороги

Школьный автобус застрял на пути в школу утром 24 мая.

Балезино. Удмуртия. Утром 24 мая в Балезинском районе Удмуртии застрял школьный автобус. Пост об этом опубликовали в группе «Балезино» в соцсети «ВКонтакте».

Автобус вез ребят из деревень Котегово и Ягошур в Юндинскую школу. Этот же автобус должен был увезти 9-классников на ОГЭ по русскому языку, который 24 мая сдают ребята по всей стране.

Как сообщили «Сусанину» в Минобрнауки Удмуртской Республики, автобус действительно увяз в грязи после прошедшей грозы. Его удалось вытащить с помощью тракторов, все ученики попали на уроки, а 9-классники успели на экзамен.