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В Удмуртии 9-классники одной из школ чуть не опоздали на ОГЭ из-за размытой дороги

15:40, 24 мая, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии 9-классники одной из школ чуть не опоздали на ОГЭ из-за размытой дороги
15:40, 24 мая, 2021
Анна Торхова
374
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#Балезино\n#Удмуртия\n#дороги\n#школа\n#автобус\n#ОГЭ
Фото: vk.com/balezino
374
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Школьный автобус застрял на пути в школу утром 24 мая.

Балезино. Удмуртия. Утром 24 мая в Балезинском районе Удмуртии застрял школьный автобус. Пост об этом опубликовали в группе «Балезино» в соцсети «ВКонтакте».

Автобус вез ребят из деревень Котегово и Ягошур в Юндинскую школу. Этот же автобус должен был увезти 9-классников на ОГЭ по русскому языку, который 24 мая сдают ребята по всей стране.

Как сообщили «Сусанину» в Минобрнауки Удмуртской Республики, автобус действительно увяз в грязи после прошедшей грозы. Его удалось вытащить с помощью тракторов, все ученики попали на уроки, а 9-классники успели на экзамен.

15:40, 24 мая, 2021
Анна Торхова
374
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#дороги\n#школа\n#автобус\n#ОГЭ