Однако в четверг ночью похолодает до +4.

Ижевск. Удмуртия. Всю рабочую неделю в Удмуртии простоит теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Во вторник, 25 мая, а также 26 мая, ночью столбики термометров покажут +6, +11 градусов по Цельсию, днем +16, +21. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

27 мая ночью похолодает до +4, +9, днем потеплеет до +17, +22 градусов.

В пятницу, 28 мая, ночью будет +8, +13, а днем температура воздуха повысится до +18, +23 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди.