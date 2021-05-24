«Древо жизни» появится возле Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске

В День защиты детей в Ижевске пройдет акция «За жизнь».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у Михаило-Архангельского кафедрального собора откроют новую инсталляцию. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В день защиты детей для привлечения внимания людей к проблеме абортов в Ижевске пройдет акция «За жизнь». Одним из её событий событий станет открытие инсталляции «Древо жизни». Дерево, увешанное 88 гирляндами, где каждая означает спасенную жизнь ребенка благодаря антиабортным проектам, будет находиться на территории собора. Со временем число гирлянд увеличится.

1 июня в 18:00 у Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска начнется молебен за убиенных младенцев и тяжелобольных детей. В дальнейшем первого числа каждого месяца в соборе будут читать молитвы о тяжелобольных детях.

После богослужения пройдет крестный ход, а в память о нерожденных детях зажгут неугасимую свечу.

Также во время проведения акции будут организованы игровые площадки, фотозона, концертная площадка и благотворительная ярмарка в помощь семьям с детьми, находящимся в кризисной ситуации.