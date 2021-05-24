Программа родительского кэшбэка стартует с 25 мая.

Ижевск. Удмуртия. Родителям в Удмуртии вернут половину стоимости путевки в детский лагерь. Об этом на аппаратном совещании рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Жителям республики компенсируют 50% средств, потраченных на приобретенные путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей. Программа родительского кэшбэка стартует 25 мая и завершится 15 сентября. Информацию об учреждениях, которые смогут предоставить такую услугу, можно будет найти в реестре Минпросвещения России на сайте мирпутешествий.рф.

Чтобы получить кэшбэк в размере половины стоимости путевки, необходимо приобрести ее:

- только по карте «Мир»;

- только на сайте лагеря, представленного в официальном перечне на портале мирпутешествий.рф.

Сумма возврата не будет превышать 20 тыс. рублей. Однако программой кэшбэка можно воспользоваться неоднократно, приобретя путевки для нескольких детей.

Всего этим летом в Удмуртии будет работать 30 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей. Сейчас все они проходят проверку на соответствие санитарным нормам и требованиям безопасности.

Летняя оздоровительная кампания в Удмуртии стартует 1 июня.