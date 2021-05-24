Еще три пожилых пациента с ковидом скончались в Удмуртии

43 человека выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 45 жителей Удмуртии узнали, что заражены ковидом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус подтвердился у 18 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Глазова, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Увинского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю выявили в Граховском, Камбарском, Малопургинском, Сюмсинском районах.

По данным на 24 мая, скончались еще три зараженных пациента – мужчинам было 65 лет и 71 год, женщине – 77 лет.

Врачи выписали 43 человека. Всего с начала пандемии ковид перенесли 30 697 человек, 437 пациентов скончались.