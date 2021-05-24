В День города на набережной Сарапула выступит группа «Моя Мишель»

Также 5 июня горожан ждет барабанная дискотека и салют.

Сарапул. Удмуртия. На День города в Сарапул приедет синти-поп группа «Моя Мишель» . Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Праздник пройдет 5 июня. Помимо концерта популярной группы, горожан ждет праздничная программа. Как и в Ижевске , День города там будут отмечать 3 дня.

4 июня на набережной Камы пройдет фестиваль «Пятница в День города», где гостей ждут спектакли и интерактивы. Начало в 18:00.

5 июня на стадионе «Сокол» в 11:00 покажут театрализованное представление «Город – любовь моя!». В 12:00 начнется праздничная программа в Ленинском парке.

В 16:30 на набережной начнется концерт оркестра «Арсенал Бэнд», в 17:00 – «Избранное» от театра «Точка», в 18:00 – парад фитнес-клубов.

На главной сцене праздник начнется в 18:00 и закончится в 23:00. В течение вечера горожане услышат группы «Manhattan», «Комната 206», студию «Облака», коллектив уральских ложкарей «Парни СабЛожки», кавер-группу «День бороды».

В 21:30 на сцену выйдет группа «Моя Мишель».

В 22:30 начнется барабанная дискотека.

В 23:00 – салют.

6 июня в 11:00 в Ленинском парке представят творческую программу «Дог-шоу», в 13:00 начнется концерт симфонического оркестра Удмуртии «Музыка, знакомая с детства. Чайковский».