Ижевск. Удмуртия. В 2026 году День города в Ижевске, как и в предыдущие годы, будет отмечаться в течение трех дней в формате фестиваля «День двора, День района, День города». Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.



Первыми пройдут мероприятия в рамках «Дня двора» — с 1 по 10 июня. Организацией праздников в своих дворах занимаются сами жители, муниципалитет оказывает помощь в проведении. Для участия необходимо определить формат мероприятия и оставить заявку по ссылке.



Далее в рамках фестиваля последуют общегородские праздничные мероприятия — «День района» и «День города».

