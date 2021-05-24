Погибшая в огне семья в Удмуртии сама демонтировала автономный пожарный извещатель

Изначально прибор был установлен в деревянном доме.

Ува. Удмуртия. Семья, погибшая во время пожара в Нылге, самостоятельно демонтировала автономный извещатель. Об этом говорится в презентации начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина, представленной на аппаратном совещании в понедельник, 24 мая. По данным доклада, в доме был установлен пожарный извещатель, однако собственники его сняли.

Напомним, что в Удмуртии ведется работа по обеспечению многодетных семей извещателями, которые позволяют вовремя среагировать на возгорание, не допустить гибели людей и уничтожения имущества.

Пожар в Нылге Увинского района произошел в ночь на 22 мая. Погибли двое взрослых и четверо детей. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Супруги нигде не работали, злоупотребляли спиртным. Несмотря на это, в феврале семью лишили статуса находящейся в опасном социальном положении.