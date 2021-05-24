Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид

За ипподромом в Ижевске может появиться веревочный парк

15:10, 24 мая, 2021
Екатерина Сентемова
За ипподромом в Ижевске может появиться веревочный парк
15:10, 24 мая, 2021
Екатерина Сентемова
470
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристический кластер\n#субботник\n#проект
Фото: pixabay.com
470
0

Городские власти хотели бы видеть на этом месте туристический кластер.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в лесопосадке у ипподрома может появиться туристический кластер. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На этом месте с минимальным вмешательством в природный ландшафт местности проложат тропы здоровья, маршруты для конных прогулок, построят спортивные площадки и веревочный парк.

Предполагается, что для реализации проекта привлекут инвестора.

22 мая за ипподромом прошел субботник, волонтеры и неравнодушные горожане расчистили территорию от мусора. После мероприятия для всех участников устроили экскурсию по ипподрому и рысистые бега.

15:10, 24 мая, 2021
Екатерина Сентемова
470
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристический кластер\n#субботник\n#проект