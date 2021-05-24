За ипподромом в Ижевске может появиться веревочный парк

Городские власти хотели бы видеть на этом месте туристический кластер.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в лесопосадке у ипподрома может появиться туристический кластер. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На этом месте с минимальным вмешательством в природный ландшафт местности проложат тропы здоровья, маршруты для конных прогулок, построят спортивные площадки и веревочный парк.

Предполагается, что для реализации проекта привлекут инвестора.

22 мая за ипподромом прошел субботник, волонтеры и неравнодушные горожане расчистили территорию от мусора. После мероприятия для всех участников устроили экскурсию по ипподрому и рысистые бега.