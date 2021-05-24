Из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на участке улицы Холмогорова в Ижевске

Энергетики переложат почти километр труб.

Ижевск. Удмуртия. На улице Холмогорова в Ижевске до 12 августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Работы по перекладке изношенной теплосети на от улицы Щорса до улицы Пушкинской начались 21 мая. Движение по Холмогорова от дома № 19 до дома №9 будет ограничено до 12 августа.



Проезд транспорта в сторону улицы Пушкинской организован по обратной полосе.



Энергетики заменят 870 метров трубопровода без отключения горячей воды в домах. Небольшие перерывы в подаче ресурса ожидаются во время переключения трассы для организации временной схемы водоснабжения и других технических моментов.