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Из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на участке улицы Холмогорова в Ижевске

09:40, 24 мая, 2021
Юрий Абашев
Из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на участке улицы Холмогорова в Ижевске
09:40, 24 мая, 2021
Юрий Абашев
827
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#ремонты
Фото: ИА «СУСАНИН»
827
0

Энергетики переложат почти километр труб.

Ижевск. Удмуртия. На улице Холмогорова в Ижевске до 12 августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Работы по перекладке изношенной теплосети на от улицы Щорса до улицы Пушкинской начались 21 мая. Движение по Холмогорова от дома № 19 до дома №9 будет ограничено до 12 августа.

Проезд транспорта в сторону улицы Пушкинской организован по обратной полосе.

Энергетики заменят 870 метров трубопровода без отключения горячей воды в домах. Небольшие перерывы в подаче ресурса ожидаются во время переключения трассы для организации временной схемы водоснабжения и других технических моментов. 

09:40, 24 мая, 2021
Юрий Абашев
827
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#ремонты