В день последнего звонка 22 мая в Удмуртии запретят продажу алкоголя

Кроме того, полиция проведёт рейды по торговым точкам для выявления недобросовестных предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 22 мая будет запрещена продажа алкоголя. Об этом ранее на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр промышленности республики Виктор Лашкарёв со ссылкой на положения регионального закона «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики».

Запрет связан с проведением в школах региона «последнего звонка». В этом году его проводят в субботу, так как в пятницу, 21 мая, девятиклассники пишут контрольные по географии и иностранным языкам. В минувшем году из-за пандемии праздник проходил онлайн.

Также в субботу полиция будет проводить рейды для выявления недобросовестных предпринимателей, которые, несмотря на запрет, реализуют алкогольные напитки. Кроме того, усиленные проверки проведут и в общественных местах.