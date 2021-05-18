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В Ижевске на время последних звонков в общественных местах усилят охрану

13:35, 18 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске на время последних звонков в общественных местах усилят охрану
13:35, 18 мая, 2021
Екатерина Сентемова
345
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#школьники\n#режим\n#охрана\n#школы
Фото: twenty20.com
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Все несовершеннолетние должны быть дома в 21:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в день последнего звонка в общественных местах усилят охрану. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

Праздничные концерты и торжественные линейки 22 мая во дворах школ пройдут с 9:00 до 14:00. Проводить их для всей параллели или индивидуально для каждого класса решают директора школ.

Родители, желающие попасть на мероприятие, должны заранее уведомить образовательное учреждение о своем присутствии, так как пускать будут строго по списку.

Во всех школах обязательно соблюдение антиковидных мер, необходимо наличие маски.

В Летнем саду традиционные праздничные мероприятия не состоятся. Все общественные пространства будут усиленно охраняться. Прогулки по городу разрешены только с присутствием учителей и родителей. В 21:00 все несовершеннолетние должны быть дома.

Напомним, что продажа алкоголя в этот день запрещена.

13:35, 18 мая, 2021
Екатерина Сентемова
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#школьники\n#режим\n#охрана\n#школы