В Ижевске вырос спрос на услуги по уходу за животными

Интерес ижевчан вырос на 74%.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска стали часто обращаться за услугами по уходу за животными. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

В первом квартале 2021 года спрос вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31% по сравнению с концом 2020 года.

Среди предложений услуг по уходу за животными особенно распространены услуги ветеринаров,стрижка и груминг для мохнатых любимцев. Также можно встретить объявления о выгуле собак, передержке и вязке.

Особым спросом у ижевчан пользуютсябудки и одежда для питомцев — их популярность выросла за год на 73% и 76% соответственно.