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Ижевчанам напомнили, какие цветы могут нанести вред домашним животным

17:25, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанам напомнили, какие цветы могут нанести вред домашним животным
17:25, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#домашние животные
Фото: айсври на Unsplash
68
0

Животные могут полакомиться подаренными на 8 марта цветами и пострадать.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных напомнили ижевчанам о весенних букетах цветов, которые не только принесут радость женщинам на 8 марта, но и могут навредить домашним любимцам. 

Животных следует оградить от поедания таких цветов, как: Лилии, Нарциссы, Тюльпаны, Азали, Амарилис, Хризантемы, Олеандр, Цикламен, Гиацинт, Крокус и Бегония. Для хвостатых опасно не только поедать эти цветы, но и в некоторых случаях даже пить воду, в которых те стояли. 

Если питомец всё же съел части цветка, его необходимо показать врачу. 

«Вызвать рвоту, если с момента поедания не прошло более двух часов и, если вы не можете попасть на прием к врачу в течение получаса: перекись водорода 3% 1:1 с водой, влить внутрь через шприц без иглы большими объемами (10–30 мл/кг) до наступления рвоты. Дать активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса) или полисорб/энтеросгель», — пишут специалисты станции. 

17:25, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#домашние животные