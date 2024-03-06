Ижевчанам напомнили, какие цветы могут нанести вред домашним животным

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных напомнили ижевчанам о весенних букетах цветов, которые не только принесут радость женщинам на 8 марта, но и могут навредить домашним любимцам.

Животных следует оградить от поедания таких цветов, как: Лилии, Нарциссы, Тюльпаны, Азали, Амарилис, Хризантемы, Олеандр, Цикламен, Гиацинт, Крокус и Бегония. Для хвостатых опасно не только поедать эти цветы, но и в некоторых случаях даже пить воду, в которых те стояли.

Если питомец всё же съел части цветка, его необходимо показать врачу.

«Вызвать рвоту, если с момента поедания не прошло более двух часов и, если вы не можете попасть на прием к врачу в течение получаса: перекись водорода 3% 1:1 с водой, влить внутрь через шприц без иглы большими объемами (10–30 мл/кг) до наступления рвоты. Дать активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса) или полисорб/энтеросгель», — пишут специалисты станции.