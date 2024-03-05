В охотничьем хозяйстве Киясовского района обнаружили труп кабана

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе обнаружили труп кабана-сеголетки. В соответствии с ветеринарными правилами, его сожгли. Об этом сообщает пресс-служба БУ УР «Сарапульская межрайСББЖ».

3 марта на территории районного охотничьего хозяйства обнаружили труп кабана. На место выехал специалист, собравший патологический материал для исключения заболевания африканской чумы свиней. После этого труп животного сожгли.

Помимо этого, также 3 марта в селе Ермолаево Киясовского района было зафиксировано нападение лисы на домашнюю собаку. «Лиса была уничтожена», — сообщают в релизе.