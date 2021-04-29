Глава Ижевска посоветовал горожанам в майские праздники не забывать о клещах

Обработку начнут, как только установится сухая погода.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил горожанам об опасности клещей. Об этом он сообщил в эфире “Кофе с мэром”.

Из-за дождливой погоды планируется, что подрядчик выйдет обрабатывать зеленые территории города и кладбища в середине майских праздников. “Я понимаю, что все мы соскучились по природе, в предстоящие нерабочие дни мы будем с вами выезжать на природу. До середины майских праздников максимально при себе имейте репеллент и используйте его, чтобы защитить себя и родных”, - добавил глава.

Напомним, на прошедшей неделе в Ижевске обработали 4 городских кладбища - Южное, Хохряковское №1 и №2 и Западное. Работы пришлось приостановить из-за дождя. Мэр напомнил, что одним из главных условий для обработки является сухая погода, иначе реагент не сработает эффективно.

Как только пройдут дожди, подрядчик приступит к обработке парков и скверов - это порядка 60 территорий.

В праздники с 09:00 до 14:00 будет работать лаборатория на улице Ленина, 106. Также найденных на себе клещей с 09:00 до 20:00 можно приносить в Республиканскую инфекционную больницу.