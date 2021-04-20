Итоги дня: донор-рекордсмен и выселение двух семей в Удмуртии

Немного о новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. Больше 70 тыс. жителей Удмуртии уже привились от коронавируса. И о других новостях.

Мой дом – моя крепость?

Жильцы дома в деревне Каменное в Удмуртии могут остаться без крыши над головой. Свои квартиры они получили в 90-е годы, а теперь у земельного участка появился новый хозяин. После появления информации о выселении, правоохранители начали проверку. Помочь людям пытаются и в администрации Завьяловского района.

Люди, дарящие жизнь

20 апреля – национальный день донора. В Удмуртии есть свой донор-рекордсмен, сдавший уже 80 литров своей крови.

Садись, пять

В Ижевске подвели итоги Тотального диктанта. В столице республики его написали 1387 человек. 16 из них получили оценку «отлично».

Где наша не пропадала

Уроженец Удмуртии Иван Балашов стал участником проекта «Дом-2», который перезапустили на телеканале «Ю». в свои 20 лет молодой человек успел многое. Сейчас он модель, актер и блогер.

По полям, по полям синий трактор едет к нам

В Удмуртии началась посевная. Первыми на поля выехали механизаторы Вавожского, Воткинского и Шарканского районов. По данным Минсельхоза, в республике заняты зерновыми первые 120 га.

Клещи атакуют

74 человека уже пострадали от укусов клещей. Ловят кровососов в основном в лесах и на огородах.