Молодой человек из Ижевска попал в команду новичков проекта «Дом-2»

На телеканале «Ю» возродили шоу для людей, желающих найти свою любовь.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска Иван Балашов стал участником проекта «Дом-2», который перезапустили на телеканале «Ю». Первый выпуск показали в эфире 19 апреля.

Как рассказал о себе молодой человек, он работает моделью, актером, блогером. За свои 20 лет успел пожить в Италии и Британии, работал с лучшими глянцевыми журналами. «Я хочу развиться так, чтобы смог обеспечивать свою половинку, себя и детей», - сказал он во время знакомства с другими участниками реалити-шоу.

На лобном месте с ведущей Ксенией Бородиной встретились 10 «старичков» проекта и 15 новых героев. Первые сутки новенькие парни и девушки не пересекались, для них приготовили «слепые» свидания.

Напомним, в декабре 2020 года на канале ТНТ объявили о закрытии проекта «Дом 2» после 16 лет эфира.