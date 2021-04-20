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В Удмуртии зарегистрировали более 70 случаев присасывания клещей

09:40, 20 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии зарегистрировали более 70 случаев присасывания клещей
09:40, 20 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
444
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#вирус\n#прививки\n#укусы
Фото: pixabay.com
444
0

В 10 клещах был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона зарегистрировано больше 70 пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. 

За 2021 год против клещевого энцефалита привито 38074 жителя региона, из них 29622 - дети.  

С началом сезона уже 74 человека, в том числе 3 ребенка, сдали клещей в лабораторию на экспертизу. Половина пострадавших от укусов - ижевчане, подхватившие клеща в лесной зоне и на садоогородном участке. 

Из исследованных на наличие болезней клещей, 10 оказались возбудителями иксодового клещевого боррелиоза. 

Напомним, что первые случаи присасывания клещей в Удмуртии зарегистрировали еще в начале апреля. А обработка зелёных зон Ижевска от них начнётся только в начале мая. 

09:40, 20 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
444
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#вирус\n#прививки\n#укусы