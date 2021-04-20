В Удмуртии зарегистрировали более 70 случаев присасывания клещей

В 10 клещах был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона зарегистрировано больше 70 пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За 2021 год против клещевого энцефалита привито 38074 жителя региона, из них 29622 - дети.

С началом сезона уже 74 человека, в том числе 3 ребенка, сдали клещей в лабораторию на экспертизу. Половина пострадавших от укусов - ижевчане, подхватившие клеща в лесной зоне и на садоогородном участке.

Из исследованных на наличие болезней клещей, 10 оказались возбудителями иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, что первые случаи присасывания клещей в Удмуртии зарегистрировали еще в начале апреля. А обработка зелёных зон Ижевска от них начнётся только в начале мая.