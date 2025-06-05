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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года клещи покусали почти 12 тысяч жителей Удмуртии

17:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года клещи покусали почти 12 тысяч жителей Удмуртии
17:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#клещи\n#заболевание
Источник фото: unsplash.com (Егор Камелев)
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0

16 человек подхватили клещевые инфекции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года зафиксировали 11 816 случаев присасывания клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

С начала эпидемического сезона клещи покусали людей во всех городах и районах республики. В 2574 случаях кровососы присасывались к детям. 

Зачастую пациенты находили на себе клещей после посещения лесных зон, лесополос и территорий СНТ. Также кровососы настигали людей на кладбищах и в местах отдыха. 

8979 клещей были исследованы на наличие возбудителей клещевых инфекций. В результате 68 кровососов переносили клещевой вирусный энцефалит, 2959 — боррелиоз, 83 — анаплазмоз, 509 — эрлихиоз. В текущем эпидемическом сезоне в Удмуртии зарегистрировали 9 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом.  

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17:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
415
0
#Удмуртия\n#клещи\n#заболевание