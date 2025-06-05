Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года зафиксировали 11 816 случаев присасывания клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

С начала эпидемического сезона клещи покусали людей во всех городах и районах республики. В 2574 случаях кровососы присасывались к детям.

Зачастую пациенты находили на себе клещей после посещения лесных зон, лесополос и территорий СНТ. Также кровососы настигали людей на кладбищах и в местах отдыха.

8979 клещей были исследованы на наличие возбудителей клещевых инфекций. В результате 68 кровососов переносили клещевой вирусный энцефалит, 2959 — боррелиоз, 83 — анаплазмоз, 509 — эрлихиоз. В текущем эпидемическом сезоне в Удмуртии зарегистрировали 9 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом.