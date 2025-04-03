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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии с начала года зафиксировали 16 случаев присасывания клещей

13:55, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии с начала года зафиксировали 16 случаев присасывания клещей
13:55, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#клещи
Источник фото: elements.envato.com (michelangeloop)
174
0

Большинство покусанных — жители Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался сезон активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

С начала 2025 года клещи покусали 16 человек. По одному случаю зафиксировано в Завьяловском, Увинском и Малопургинском районах, а также 13 людей с укусами клещей обратились в больницы Ижевска. 

Одиннадцать кровососов были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Анализы не выявили в них данных возбудителей. 

Жителям Удмуртии напоминают, что самым надёжным средством профилактики заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. В текущем году прививки уже поставили 20 479 человек. 

Напомним, что первый укус клеща в этом году произошёл в феврале в Ягуле, а второй — в марте в Ижевске

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13:55, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#клещи