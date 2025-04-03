Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался сезон активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С начала 2025 года клещи покусали 16 человек. По одному случаю зафиксировано в Завьяловском, Увинском и Малопургинском районах, а также 13 людей с укусами клещей обратились в больницы Ижевска.

Одиннадцать кровососов были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Анализы не выявили в них данных возбудителей.

Жителям Удмуртии напоминают, что самым надёжным средством профилактики заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. В текущем году прививки уже поставили 20 479 человек.

Напомним, что первый укус клеща в этом году произошёл в феврале в Ягуле, а второй — в марте в Ижевске.