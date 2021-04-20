В России отмечается Национальный день донора.

Ижевск. Удмуртия. Донор из Удмуртии сдал 80 литров крови за 165 раз. Рекордсменом стал 43-летний житель республики. Об этом в Национальный день донора сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

День донора был учрежден в России в память о первом успешном переливании крови - 20 апреля 1832 года акушер Андрей Вольф таким образом спас женщину во время родов.

В Удмуртии в 2020 году произведено свыше 27 тысяч донаций, более 12 тысяч жителей республики стали донорами крови и ее компонентов. Действующим рекордсменом является 43-летний житель республики, который за 165 раз сдал около 80 литров крови и продолжает оставаться активным донором.

Напомним, граждане, сдавшие кровь бесплатно более 40 раз, награждаются знаком «Почетный донор России». В 2020 году это звание присвоено 220 жителям Удмуртии. Всего в республике сегодня проживает более 4,5 тыс. человек, награжденных знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Все они имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в размере 15 тыс. рублей.