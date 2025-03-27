Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии зафиксировали два случая присасывания клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, что первый случай произошёл в феврале. Кровосос укусил жительницу села Ягул на территории около дома.

Второй укус зафиксировали в марте в Ижевске.

Жителям региона напоминают, что самым надёжным средством профилактики заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. С начала года прививки уже поставили 17 074 человека, в числе которых 9 838 детей.