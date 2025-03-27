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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Второй случай присасывания клеща зафиксировали в Удмуртии с начала 2025 года

11:29, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Второй случай присасывания клеща зафиксировали в Удмуртии с начала 2025 года
11:29, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#укусы
Источник фото: elements.envato.com (elements.envato.com)
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Это произошло в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии зафиксировали два случая присасывания клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Напомним, что первый случай произошёл в феврале. Кровосос укусил жительницу села Ягул на территории около дома. 

Второй укус зафиксировали в марте в Ижевске.

Жителям региона напоминают, что самым надёжным средством профилактики заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. С начала года прививки уже поставили 17 074 человека, в числе которых 9 838 детей. 

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11:29, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#укусы