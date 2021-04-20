Аграриям республики предстоит освоить 400 тысяч гектаров пашни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала весенняя посевная кампания. Сельхозпредприятия приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Первыми в этом сезоне на поля выехали механизаторы Вавожского, Воткинского и Шарканского районов – сейчас здесь закладывают в прогретую весеннюю почву семена ячменя и пшеницы. По оперативным данным Минсельхоза, в республике заняты зерновыми первые 120 га.

С учетом озимых общий зерновой клин в Удмуртии составит 345,9 тыс. га, это на 18,9 тыс. га больше, чем в прошлом году. Также агропредприятия республики планируют увеличить площади посевов рапса и льна, на уровне 2020 года сохраниться объем посадки картофеля.

В целом яровой сев в Удмуртии планируется провести на площади 400 тыс. га.