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В Удмуртии стартовала весенняя посевная кампания

11:50, 20 апреля, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии стартовала весенняя посевная кампания
11:50, 20 апреля, 2021
Андрей Поносов
180
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#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#АПК\n#фермеры\n#техника
Фото: https://vk.com/udmapk18?w=wall-166262760_10651&z=photo-166262760_457251254%2Falbum-166262760_00%2Frev
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Аграриям республики предстоит освоить 400 тысяч гектаров пашни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала весенняя посевная кампания. Сельхозпредприятия приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Первыми в этом сезоне на поля выехали механизаторы Вавожского, Воткинского и Шарканского районов – сейчас здесь закладывают в прогретую весеннюю почву семена ячменя и пшеницы. По оперативным данным Минсельхоза, в республике заняты зерновыми первые 120 га.

С учетом озимых общий зерновой клин в Удмуртии составит 345,9 тыс. га, это на 18,9 тыс. га больше, чем в прошлом году. Также агропредприятия республики планируют увеличить площади посевов рапса и льна, на уровне 2020 года сохраниться объем посадки картофеля.

В целом яровой сев в Удмуртии планируется провести на площади 400 тыс. га.

11:50, 20 апреля, 2021
Андрей Поносов
180
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#АПК\n#фермеры\n#техника