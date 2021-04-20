16 жителей Ижевска написали «Тотальный диктант» на отлично

В Ижевске акция собрала 1387 участников.
Ижевск. Удмуртия. «Тотальный диктант-2021» на отметку «отлично» написали 16 жителей Ижевска. Об этом сообщают организаторы акции.
Текст на 49 городских площадках написали 1387 ижевчан, всего же по Удмуртии – около 2 тыс. жителей. По числу участников акции столица Удмуртии оказалась в топ-10.
Напомним, по тексту «Тотального диктанта» организаторы сняли фильм «Обещания».
Так, отличное знание русского языка показали:
1. Бузанова Алиса (библиотека имени Ивана Пастухова);
2. Шишкина Элла (библиотека имени Максима Горького);
3. Опарина Екатерина (библиотека № 22);
4. Шарафиева Елена (библиотека № 23);
5. Ившина Людмила (библиотека им. Н. А. Некрасова);
6. Порцева Ольга (СОШ № 5);
7. Соловьева Ирина (СОШ №5);
8. Лядова Марина (СОШ № 68);
9. Краснова Татьяна (СОШ № 69);
10. Иванова Юлия (УдГУ. Ауд. 319);
11. Даутова Надежда (УдГУ. Ауд. 319);
12. Гереев Александр (УдГУ. Ауд. 319);
13. Вахрушева Ираида (УдГУ. Ауд. 319);
14. Белослудцева Тамара (УдГУ. Ауд. 319);
15. Кудрявцев Алексей (УдГУ. Ауд. 319);
16. Тиунова Наталья (Филармония)
Церемония награждения участников пройдет 24 апреля в 18:00 в центре «Русский дом».