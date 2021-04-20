16 жителей Ижевска написали «Тотальный диктант» на отлично

В Ижевске акция собрала 1387 участников.

Ижевск. Удмуртия. «Тотальный диктант-2021» на отметку «отлично» написали 16 жителей Ижевска. Об этом сообщают организаторы акции.

Текст на 49 городских площадках написали 1387 ижевчан, всего же по Удмуртии – около 2 тыс. жителей. По числу участников акции столица Удмуртии оказалась в топ-10.

Напомним, по тексту «Тотального диктанта» организаторы сняли фильм «Обещания».

Так, отличное знание русского языка показали:

1. Бузанова Алиса (библиотека имени Ивана Пастухова);

2. Шишкина Элла (библиотека имени Максима Горького);

3. Опарина Екатерина (библиотека № 22);

4. Шарафиева Елена (библиотека № 23);

5. Ившина Людмила (библиотека им. Н. А. Некрасова);

6. Порцева Ольга (СОШ № 5);

7. Соловьева Ирина (СОШ №5);

8. Лядова Марина (СОШ № 68);

9. Краснова Татьяна (СОШ № 69);

10. Иванова Юлия (УдГУ. Ауд. 319);

11. Даутова Надежда (УдГУ. Ауд. 319);

12. Гереев Александр (УдГУ. Ауд. 319);

13. Вахрушева Ираида (УдГУ. Ауд. 319);

14. Белослудцева Тамара (УдГУ. Ауд. 319);

15. Кудрявцев Алексей (УдГУ. Ауд. 319);

16. Тиунова Наталья (Филармония)

Церемония награждения участников пройдет 24 апреля в 18:00 в центре «Русский дом».