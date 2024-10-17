Более 18 000 жителей Удмуртии обратились к врачам по поводу укусов клещей в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. За эпидемический сезон 2024 года более 18 тыс. жителей Удмуртии обратились к врачам по поводу укусов клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Рост обратившихся составил 23,3% — в 2023 году от укусов клещей пострадали 14 616, а в 2024 — 18 024, из которых 3 531 — дети.

В лабораториях исследовано 14 440 клещей, из которых 14 030 снятых с людей, а 410 выловленных из окружающей среды.

За 2024 году зафиксировано 111 случаев инфекций, передающихся клещами. В том числе, пострадали семь детей. Количество случаев клещевого боррелиоза составило 66 человек, энцефалитом заразились 45 человек. Отмечается, что все заболевшие вирусным энцефалитом не были привиты.

За истёкший период 2024 года вакцинировано 38 595 человек, из которых 32 526 — дети. Ревакцинировались 92 298 человек, из них дети — 72 272 пациента. За год в Удмуртии провели акарицидные обработки на площади свыше 6 тыс. гектар.