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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Во второй половине апреля зелёные зоны Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов

12:50, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во второй половине апреля зелёные зоны Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов
12:50, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#грызуны\n#парки\n#кладбища\n#обработка
Источник фото: vk.com/d_a_chistyakov
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Дезинфекция городских кладбищ должна завершиться до Пасхи.

Ижевск. Удмуртия. Обработка зелёных зон Ижевска от клещей и грызунов стартует во второй половине апреля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Для проведения данных работ ждут тёплую и сухую погоду. За сезон в Ижевске 396 га городских территорий и 257,5 га кладбищ три раза обработают от клещей и два раза от мышей. 

Подрядчик готов начать дезинфекцию кладбищ 11 апреля. Завершить работы он должен до 20 апреля.

Напомним, что по данным на 3 апреля, в Удмуртии зафиксировали 16 случаев присасывания клещей. 

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12:50, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#грызуны\n#парки\n#кладбища\n#обработка