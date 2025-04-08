Ижевск. Удмуртия. Обработка зелёных зон Ижевска от клещей и грызунов стартует во второй половине апреля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Для проведения данных работ ждут тёплую и сухую погоду. За сезон в Ижевске 396 га городских территорий и 257,5 га кладбищ три раза обработают от клещей и два раза от мышей.

Подрядчик готов начать дезинфекцию кладбищ 11 апреля. Завершить работы он должен до 20 апреля.

Напомним, что по данным на 3 апреля, в Удмуртии зафиксировали 16 случаев присасывания клещей.