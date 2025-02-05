Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первый в 2025 году случай обнаружения и присасывания клеща. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Клещ укусил жительницу села Ягул на придомовой территории. Возможно, это произошло после прогулки с собакой. Лабораторные исследования не выявили в кровососе возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и эрлихиоза.

Отмечается, что в Удмуртии сезон активности клещей обычно начинается в апреле, когда устанавливается положительная температура воздуха. В 2024 году первые два случая присасывания клещей зафиксировали в начале апреля, а в 2023 году — в конце марта.

В связи с малоснежной и теплой зимой сезон активности клещей может начаться раньше. Поэтому жителям региона рекомендуют надевать на прогулку в лес или парк такую одежду, которая не пропустит клещей к коже. Также следует использовать репелленты от насекомых.