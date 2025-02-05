Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Первый в 2025 году случай присасывания клеща зарегистрировали в Удмуртии

15:57, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Первый в 2025 году случай присасывания клеща зарегистрировали в Удмуртии
15:57, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
27
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#клещи\n#укусы
Источник фото: unsplash.com (Егор Камелев)
27
0

Кровосос укусил жительницу Ягула около дома.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первый в 2025 году случай  обнаружения и присасывания клеща. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Клещ укусил жительницу села Ягул на придомовой территории. Возможно, это произошло после прогулки с собакой. Лабораторные исследования не выявили в кровососе возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и эрлихиоза. 

Отмечается, что в Удмуртии сезон активности клещей обычно начинается в апреле, когда устанавливается положительная температура воздуха. В 2024 году первые два случая присасывания клещей зафиксировали в начале апреля, а в 2023 году — в конце марта

В связи с малоснежной и теплой зимой сезон активности клещей может начаться раньше. Поэтому жителям региона рекомендуют надевать на прогулку в лес или парк такую одежду, которая не пропустит клещей к коже. Также следует использовать репелленты от насекомых. 

15:57, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
27
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#клещи\n#укусы