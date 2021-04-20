Проверка изъятия жилья у многодетной семьи в Удмуртии, взрыв газа в доме под Нижним Новгородом и протесты в США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Завариваем кофе и начинаем утро с утреннего обзора новостей.

Проверка

Следователи начали проверку информации из соцсетей об изъятии жилья у многодетной семьи в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Из размещённой информации известно, что администрация деревни продала участок, на котором расположен дом многодетной семьи, не предоставив ей альтернативное жильё. В известность людей чиновники не поставили.

«В рамках проверки принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет дана юридическая оценка изложенным в публикации обстоятельствам», — отметили в следственном комитете.

Коты ждут

В Ижевске 25 апреля состоится пушистый фестиваль «Хочу домой», где каждый сможет найти себе друга-кота или подругу-кошку.

Сегодня мы познакомимся с обаятельной кошечкой Анфисой.

Взрыв газа

Вечером 19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша Нижегородской области произошел взрыв. Произошло частичное обрушение второго и третьего этажей. Здание загорелось. Об этом сообщает «Газета.ru».

В результате ЧП пострадали восемь человек, включая четырех взрослых и четверых детей. Предварительной версией считается утечка газа.

Ночью под завалами спасатели нашли тело ребёнка 2021 года рождения. В экстренных службах сообщают, что больше под обломками людей нет. Судьба всех жителей дома установлена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Протесты в США

На улицах американского города Миннеаполиса, где проходят судебные слушания по делу об убийстве полицейскими в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда, начались протесты. Об этом сообщают «Известия».

Участники митингов выкрикивают имя убитого и держат плакаты с надписью Black Lives Matter.

Ранее в понедельник присяжные удалились на совещание для обсуждения вердикта по делу Флойду, в убийстве которого обвиняют полицейского Дерека Шовина. Однако коллегия не смогла принять окончательное решение, и её члены продолжат заседание 20 апреля.