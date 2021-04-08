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Выпускные у 11-классников Удмуртии начнутся с 25 июня

08:30, 08 апреля, 2021
Анна Торхова
Выпускные у 11-классников Удмуртии начнутся с 25 июня
08:30, 08 апреля, 2021
Анна Торхова
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выпускной\n#школа
Фото: pixabay.com
473
0

Девятые классы начнут отмечать с 21 июня.

Ижевск. Удмуртия. Выпускные у 11-классников Удмуртии начнутся с 25 июня, а у девятиклассников - с 21 июня. Об этом сообщают Известия Удмуртской Республики со ссылкой на министра образования республики Светлану Болотникову.
Напомним, что последние звонки запланированы на 22 мая. Праздник пройдет в очном формате, однако много народа собирать не планируют. В настоящее время заполняемость залов должна составлять не более 75%.
По словам министра, если погода будет хорошей, то последние звонки проведут на улице и никаких ограничений для праздника на свежем воздухе не будет.
08:30, 08 апреля, 2021
Анна Торхова
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выпускной\n#школа