Девятые классы начнут отмечать с 21 июня.

Ижевск. Удмуртия. Выпускные у 11-классников Удмуртии начнутся с 25 июня, а у девятиклассников - с 21 июня. Об этом сообщают Известия Удмуртской Республики со ссылкой на министра образования республики Светлану Болотникову.

По словам министра, если погода будет хорошей, то последние звонки проведут на улице и никаких ограничений для праздника на свежем воздухе не будет.