Министерство образования пока не сообщает, будут ли ограничения при проведении праздника.

Ижевск. Удмуртия. Последний звонок в школах Удмуртии пройдет 22 мая. Традиционно школьный праздник проводится по пятницам, однако в этом году его перенесут на субботу. Об ограничениях при проведении праздника речи не идет - перенос даты носит технический характер, сообщает министерство образования и науки республики. 21 мая 9-классники еще будут писать контрольные работы по географии и иностранным языкам. Поэтому торжественные мероприятия, посвященные окончанию 2020-2021 учебного года, пройдут в субботу, 22 мая.

Напомним, в минувшем году традиционный праздник окончания школьных занятий из-за пандемии прошел в режиме онлайн. Ограничения также были наложены на выпускные вечера и церемонию вручения аттестатов.

И добавим, в день проведения праздника «Последний школьный звонок» на территории Удмуртии запрещена розничная продажа алкоголя. Решение о введении на территории республики «дней трезвости» было принято еще 2011 году.