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Театрам и кинотеатрам в Удмуртии разрешили заполнять залы на 75%

12:32, 24 марта, 2021
Анна Торхова
Театрам и кинотеатрам в Удмуртии разрешили заполнять залы на 75%
12:32, 24 марта, 2021
Анна Торхова
317
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#общепит\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
317
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Документ с послаблениями опубликовали 24 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили ослабить меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Обновленный документ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» опубликовали 24 марта.
С этого дня и до особого распоряжения театрам, кинотеатрам и другим учреждениям, где проходят мероприятия, разрешили заполнять залы не в половину, как было ранее, а на 75%. 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования вновь разрешили проводить плановые проверки страховых медицинских организаций Удмуртии и организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования. 
Напомним, в феврале в привычный режим работы вернулись заведения общепита, а также кинотеатры региона. Также на всех объектах стало можно проводить соревнования
12:32, 24 марта, 2021
Анна Торхова
317
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#общепит\n#коронавирус