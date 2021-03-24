Театрам и кинотеатрам в Удмуртии разрешили заполнять залы на 75%

Документ с послаблениями опубликовали 24 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили ослабить меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Обновленный документ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» опубликовали 24 марта.

С этого дня и до особого распоряжения театрам, кинотеатрам и другим учреждениям, где проходят мероприятия, разрешили заполнять залы не в половину, как было ранее, а на 75%.

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования вновь разрешили проводить плановые проверки страховых медицинских организаций Удмуртии и организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования.