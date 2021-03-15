За выходные мошенники похитили у жителей Удмуртии более 2 млн рублей

Денег лишились 26 человек.

Ижевск. Удмуртия. Минувшие выходные закончились для 26 жителей Удмуртии потерей в общей сложности более 2 млн рублей. Таковы результаты незаконной деятельности телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Большая часть потерпевших являются жителями Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Можгинского, Увинского, Каракулинского, Ярского, Граховского районов. Деньги похищались под различными предлогами, от классических — с целью защиты от оформления незаконных кредитов, до получения бонусов от банков.

Возраст потерпевших от 18 до 64 лет. В общей сложности похищено 2 млн 125 тыс. рублей.

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что ни в коем случае нельзя называть никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.