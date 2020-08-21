Итоги дня: «красная зона» Удмуртии по коронавирусу, вопрос ношения масок в школе и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 21 августа, в Удмуртии диагноз коронавируса подтвердился у 28 человек. Врачи выписали 18 пациентов. В тяжелом состоянии остаются 24 человека, большинство пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Зона опасности:

Удмуртия продолжает оставаться в «красной зоне» – числе регионов со сложной ситуацией по коронавирусу. По мнению экспертов, в республике еще возможен рост уровня заболеваемости.

Простые правила:

В Удмуртии рассказали, что не станут обязывать учителей и учеников носить маски в школах. Кроме того, планируется сохранить продлёнку там, где это возможно. А вот потоки детей в столовой разделят.

О погоде:

Лето вернется в Удмуртию в начале следующей недели. В выходные будет преимущественно без осадков. В первой половине следующей недели столбики термометров будут подниматься до +20, +25 градусов по Цельсию.