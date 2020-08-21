Столбики термометров поднимутся до +20, +25 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Лето вернется в Удмуртию в начале следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В выходные будет преимущественно без осадков. Днем в субботу воздух прогреется до +15, +20 градусов по Цельсию, в воскресенье ожидается до +18, +23 градусов.

В первой половине следующей недели прогнозируется сухая погода, столбики термометров будут подниматься до +20, +25 градусов.

Ночью и утром местами возможен туман.