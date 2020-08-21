Министр образования Удмуртии рассказала о ношении масок в школе

Все учебные учреждения региона готовы начать работу с 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Учителей и учеников школ Удмуртии не станут обязывать носить маски с 1 сентября. Об этом журналистам в пятницу, 21 августа, рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Маски и перчатки мы обязываем носить работников пищеблоков и обслуживающий персонал. Обязательных требований для ношения масок педагогов и детей у нас нет», — ответила Светлана Михайловна.

Она уточнила, что в учебных учреждениях по возможности будут стараться разводить потоки детей в столовой.

«Это не всегда возможно, ведь многие школы переполнены. Сейчас готовится расписание, оно будет гибким как для проведения уроков, так и для проведения питания в столовой», — сообщила министр.

Также Светлана Болотникова рассказала, что в тех школах, где это возможно, будет сохранена продлёнка. Министр уточнила, что также нет требований на тестирование по коронавирусу педагогов, которые начнут работать с 1 сентября.

«Исключение — работающие в летних оздоровительных лагерях. У этих сотрудников тестирование на коронавирусную инфекцию проводится», — подчеркнула Светлана Болотникова.

Министр уточнила, что также на основании разрешения Роспотребнадзора продолжит в текущем году работать единственная школа с печным отоплением в Удмуртии — в деревне Чумой Игринского района.