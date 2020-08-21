Статистика коронавируса: в Удмуртии зарегистрировали 28 новых случаев заражения

18 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии диагноз коронавируса подтвердился у 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Среди заболевших 19 жителей Ижевска, 4 жителя Игринского района, 2 жителя Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Дебесском и Красногорском районах.

По данным на 21 августа домой выписали 18 пациентов.

Всего в Удмуртии зафиксирован уже 2931 случай коронавирусной инфекции, 2404 человека выздоровели, 56 случаев летальные.

В тяжелом состоянии остаются 24 человека, большинство пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.