«Красная зона»: Удмуртия вошла в число регионов со сложной ситуацией по коронавирусу

В республике еще возможен рост уровня заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия продолжает оставаться в «красной зоне» – числе регионов со сложной ситуацией по коронавирусу. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на «РИА Новости».

За минувший месяц число регионов в «красной зоне» сократилось до 12. Улучшили ситуацию, связанную с распространением Covid-19, Коми, Севастополь и Оренбургская область, отметил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Сложной остается ситуация в Удмуртии, Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Сахалинской, Курганской и Еврейской автономной областях, Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Крыму. Там еще возможен рост уровня заболеваемости. Индекс репродукции инфекции в этих регионах превышает единицу — то есть, один заболевший может заразить более одного здорового.

По мнению эксперта, медленный спад заболеваемости в регионах связан с нестрогими мерами изоляции. С другой стороны, Тавадян отметил, что именно слабые ограничительные меры позволят России избежать второй волны коронавируса.

Напомним, в Удмуртии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии зарегистрирован уже 2 931 заболевший, 2 404 человека выздоровели, 56 пациентов скончались.