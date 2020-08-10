«Динамовская миля» в Ижевске, жара в России и лидерство Лукашенко на выборах в Белоруссии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника, 10 августа, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.
Забег в Ижевске:
Легкоатлетический забег «Динамовская миля» пройдет в Ижевске 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.
Десятый юбилейный забег состоится на центральных улицах города, а для участников будут доступны следующие дистанции: 1609 м, 10 и 21,1 км.
Спортсмены получат приятные стартовые пакеты, а всех финишеров ждут памятные медали, отметили в сообщении. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте «Динамо». Для участия нужно внести взнос от 200 до 800 рублей.
Перенос премьеры:
Театр «Парафраз» переносит онлайн-премьеру спектакля «Записки из подполья». Об этом сообщается в группе коллектива «Вконтакте».
Постановку по произведению Федора Достоевского труппа покажет в сентябре. В сообщении уточнили, что они не смогут поставить спектакль в августе по техническим причинам.
Волна жары в России:
Волна жары ожидает россиян с 10 по 16 августа. Об этом пишет канал 360 со ссылкой на РИА «Новости».
В Сибири и Алтае температура поднимется до 35 градусов по Цельсию. В Омской, Томской и Новосибирской областях – до 30 градусов по Цельсию. По данным Гидрометцентра, очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии.
В выходные температура снизится на пару градусов, однако все равно останется выше нормы.
Жаркая погода ждет Ямал и Таймыр, а в столичных регионах будет теплая и приятная погода. При этом с середины следующей недели стоит ожидать похолодания до +15 градусов по Цельсию.
Лидерство Лукашенко на выборах в Белоруссии:
ЦИК Белоруссии предоставил данные по голосованию на выборах. Как сообщает Интерфакс, ныне действующий президент страны Александр Лукашенко лидирует с 81,35% голосов.
«На первом месте президент Беларуси Александр Лукашенко — 28 623 гражданина, или 81,35%. На втором — Светлана Тихановская. За нее проголосовали 2 848, или 8% избирателей», — рассказала глава Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».
Против первых результатов голосования в Минске прошли массовые протесты. Как сообщает РБК, в день основных выборов президента Белоруссии полицейские задержали более 120 человек. Один человек был «избит ОМОНом», его забрала скорая помощь, отмечает правозащитный «Весна». Также в СМИ сообщалось о сбившем человеке автозаке, рассказывает РБК. У пострадавшего серьезные травмы. Очевидцы сообщают, что в результате наезда травмы получили 3 человека.