Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Отмечаем середину рабочей недели традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Угроза подтопления:

В реку Иж в Ижевске вновь упали деревья. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы города.

«Упавшие деревья, создают сопротивление потоку воды, тем самым вызывая подъём уровня воды в реке выше по течению. Это может создать дополнительную угрозу затопления», – отмечают спасатели.

С помощью крана они закрепили деревья, упавшие в русло, и вытащили их на берег. В дальнейшем стволы распилят.

Напомним, несколько дней назад спасателям пришлось доставать из воды деревья, упавшие около пешеходного моста у улицы Маяковского.

Происшествия на водах:

Несмотря на то, что в Удмуртии стало прохладнее, происшествия на водах продолжаются. По данным ОСВОД Удмуртской Республики, накануне, 28 июля, помощь понадобилась 44-летней женщине в Глазове.

Вместе с компанией она отдыхала на городском пляже. Друзья распивали алкоголь, позже женщина решила искупаться, однако в воде ей стало плохо, она начала тонуть.

Добровольцы-спасатели вместе с одним из отдыхающих вытащили женщину и оказали ей доврачебную помощь.

В этот же день в поселке Балезино в реке Чепца водолазы извлекли из воды тело утонувшего мужчины 1955 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Удмуртской Республики.

Летние развлечения:

По вечерам на Центральной площади Ижевска будут проводить «Уличный брейкинг». Как сообщают Парки Ижевска, выступления будут проходить с 18:00 до 21:00 каждый день, кроме субботы, если будет позволять погода.

Местные ребята будут выступать вместе с танцорами из Казани.

Не волнуйтесь:

Кремль успокоил россиян после сообщений о заражении коронавирусом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как пишет «Лента» со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства здоров.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», – цитирует издание слова Пескова.

Напомним, во вторник, 28 июля, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус: «Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус».

При этом он встречался с Путиным 30 июня на открытии Ржевского мемориала советского солдата, а до этого 24 июня на параде Победы в Москве.

Номинанты:

Стал известен список номинантов на американскую телевизионную премию «Эмми». Об этом пишет «Газета» со ссылкой на Reuters.

На победу в номинации «Лучший драматический сериал» претендуют «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Наследники» и «Очень странные дела».

За звание лучшего среди короткометражных сериалов поборются «Хранители», «Миссис Америка», «Невероятное», «Неортодоксальная» и «И повсюду тлеют пожары».

Самым «Лучшим комедийным сериалом» может стать: «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик» или «Реальные упыри».

Планируется, что 72-я церемония вручения награды состоится 20 сентября.