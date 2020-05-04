Новые пункты размещения для вернувшихся в Удмуртию откроют в майские праздники

Часть из них уже работает, часть – откроется в ближайшие дни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие дни откроются новые пункты размещения для вернувшихся в республику. Как рассказал в эфире в своих соцсетях глава региона Александр Бречалов, часть из них уже готова принять жителей.

В Ижевске помимо санатория «Металлург», это комплекс «Чекерил», гостиничный комплекс Green roof, профилакторий «Строитель» (после 7 мая), санаторий «Нефтяник».

Можга: гостевой дом на Наговицына, санаторий «Свет».

Сарапул: санаторий «Озон» (с 8 мая),

Воткинск: хостел «Универ» (с 7 мая),

Глазов: гостиница «Мотель» (с 6 мая).

Напомним, что те, кто возвращается в Удмуртию из других регионов, должны 14 дней пробыть на карантине. Если они живут не одни, на самоизоляцию обязаны уйти и их домочадцы. Эти две недели можно провести и в пунктах временного размещения. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что пребывание в них бесплатное. Телефон «горячей линии» по всем вопросам: (3412) 222-899 (с 8:00 до 20:00).