Прибывших в Удмуртию разместят на карантин в санатории «Металлург»

С 25 апреля изолировать будут всех приезжих.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе санатория «Металлург» организуют обсерватор, где на карантин разместят прибывших из других регионов людей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Между Минздравом Удмуртии и санаторием будет заключен госконтракт на организацию обсерватора. Тут будут под надзором медиков будут содержаться вахтовики, прибывшие из регионов со сложной ситуацией по коронавирусу, а также бессимптомные больные.

Напомним, что с 25 апреля в Удмуртии введут обязательный карантин для всех въезжающих в республику. До 27 апреля в регионе появится два обсерватора, этот — первый.

Отметим, что по состоянию на 24 апреля число заразившихся коронавирусом в регионе выросло до 193 человек.