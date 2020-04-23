С 25 апреля в Удмуртии на карантин будут отправлять всех въезжающих в регион

Результаты контроля за приезжими из Москвы дали хорошие результаты.

Ижевск. Удмуртия. С 25 апреля в Удмуртии введут режим обязательной самоизоляции для всех въезжающих в республику. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Это касается приезжих из любого региона России. Всех въезжающих на территорию республики будут отправлять на 14-дневный карантин.

«Те меры усиления контроля за въезжающими, сейчас у нас в поле зрения Москва, Московская область, Санкт-Петербург, и отдельно по вахтовикам, они показали хорошие результаты», - добавил Бречалов.

Напомним, ранее на карантин отправляли всех вернувшихся из-за рубежа, а также приехавших из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. За нарушение правил карантина жителям грозит ответственность по статье 6.3 КоАП России.