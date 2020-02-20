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Средняя зарплата врачей в Удмуртии составила 61 220 рублей

16:51, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Средняя зарплата врачей в Удмуртии составила 61 220 рублей
16:51, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
296
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#врачи\n#статистика\n#Удмуртстат
Фото: ИА "Сусанин"
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Средняя по региону — 34 069 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Средний уровень заработной платы врачей в Удмуртии составил 61,2 тысячи рублей в месяц. Такие данные за январь-декабрь 2019 года привёл Удмуртстат.

Ведомство сравнило уровень средней зарплаты работников социальной сферы и науки бюджетной сферы по отношению к средней зарплате по Удмуртии. Она в свою очередь составляет 34 069 рублей.

Так, работники дошкольных образовательных учреждений, по данным Удмуртстата, получают в среднем 27 653 рубля в месяц, младший медперсонал — 29 475 рублей, соцработники — 29 998 рублей, работники учреждений культуры — 30 161 рубль, средний медперсонал — 30 775 рублей, работники учреждений общего образования — 30 850 рублей. Врачи в общей статистике заметно вырываются вперёд с уровнем средней зарплаты в 61 220 рублей.

Напомним, по итогам статистики на сентябрь 2019 года зарплата врача в среднем равнялась 60,5 тысячам рублей при средней зарплате по Удмуртии на тот момент в 33 321 рубль.

При этом на сайтах поиска работы в Ижевске имеются вакансии врачей ряда специальностей в учреждения государственной и муниципальной форм собственности. Например, в 7-ю ГКБ Ижевска требуется врач анестезиолог-реаниматолог на зарплату от 20 тыс. рублей, в городскую поликлинику №10 требуется участковый терапевт на зарплату от 30 до 52 тыс. рублей, в Госаптеку требуется врач-офтальмолог (от 42 тыс. рублей). В ГКБ №8 Ижевска требуется операционная медсестра на 30 тыс. рублей; также здесь имеется ряд вакансий врачей на зарплату от 20 до 70 тыс. рублей.

В Воткинской городской детской больнице открыты вакансии медсестры (21 тыс. рублей) и врачей (45 и 53 тыс. рублей). В Камбарке ищут врача-инфекциониста на 35 тыс. рублей в месяц.

В Ярской районной больнице также открыт ряд вакансий. Здесь ждут фельдшеров (от 29 тыс. рублей), медсестёр (от 29 тыс. рублей) и врачей (от 45 до 60 тыс. рублей).

16:51, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
296
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#врачи\n#статистика\n#Удмуртстат

 

 

 


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