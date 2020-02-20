Отключение светофоров в Ижевске, замена российского экипажа перед полётом на МКС и возвращение Софи Лорен в большое кино: что произошло минувшей ночью

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Удмуртия. Доброе утро, друзья! На дворе тёплый февральский четверг. Заваривайте чай и начните день с обзора интересных новостей.

Отключение светофоров

На перекрестке улиц Советской и Коммунаров в Ижевске временно отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Регулировщики не будут работать в четверг, 20 февраля, с 9:30 до 12:00. Отключение светофоров связано с их ремонтом.

Замена космонавтов

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показателям. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заменят в экипаже корабля «Союз МС-16» Николая Тихонова и Андрея Бабкина.

«С сожалением должен сказать, что по медицинским показаниям у нас произойдет замена экипажа, старт которого готовился на 9 апреля», - сказал Крикалев.

Причиной тому послужила временная негодность одного космонавта. Дублерами нового экипажа станут Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин.

Запуск космического корабля «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года. Полет должен продлиться 200 суток.

Возвращение Софи Лорен

Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен вернётся в большое кино после долгого перерыва. Об этом сообщает «Интерфакс».

Драма «Вся жизнь впереди» выйдет на стриминговой платформе Netflix. Главную роль в картине исполнит 85-летняя Софи Лорен, для которой это станет возвращением в большое кино. Режиссером фильма выступил сын актрисы Эдоардо Понти.

В основе картины лежит одноимённая книга Ромена Гари. Лорен сыграет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Героиня воспитывает брошенных детей в приюте, в который попадает 12-летний мальчик по имени Момо из Сенегала.

Пока неизвестно когда выйдет фильм. Рассматривается вариант его показа на одном из кинофестивалей до выхода на Netflix.