В 2020 году на дорогах Удмуртии могут появиться пешеходные переходы с автономным освещением

Экспериментальный переход начал работать у деревни Якшур.

Ижевск. Удмуртия. На трассе Ижевск-Воткинск возле деревни Якшур появился освещённый пешеходный переход, который сможет работать автономно. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачёв.

Лампа освещения будет питаться от солнечной батареи.

«Так как в зимний период солнечных дней мало, экспериментальная установка автономного освещения должна показать, хватит ли энергии этого устройства. Итоги подведут весной 2020 года. В случае успеха, автономные источники света на пешеходных переходах будут появляться на дорогах Удмуртской Республики», — отметил министр.

Дополнительно планируется устанавливать светофоры, мигающие жёлтым светом.

По закону все пешеходные переходы должны иметь освещение, однако не к каждому подведены линии электропередач. Автономные светильники могут решить эту проблему. Установка подобного оборудования занимает от 2 до 7 дней.