Запретить тюбинги предложили в Удмуртии

В детскую травматологию ежедневно поступают дети, неудачно скатившиеся на «ватрушке».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили запретить тюбинги. Об этом сообщила ГТРК «Удмуртия».

«Тюбинги надо запретить на законодательном уровне. Тюбинг едет, он неуправляемый и ребёнок сидит внутри этого устройства и вот то, что торчит из этого устройства, то и подвергается травмам. Чаще всего конечности, очень часто это переломы позвоночника», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Олег Неганов.

Отметим, что за январские каникулы в России погибли несколько любителей опасного развлечения. В Удмуртии смертельных случаев не было, но травмированных оказалось много. Дети катаются со «стихийных» горок во дворах городов, в деревнях. На пути импровизированных спусков — деревья, столбы. Ежедневно в отделение травматологии республиканской детской больницы поступают те, кто неудачно скатился на тюбинге.

Медики называют катание на тюбингах самым травмоопасным видом зимнего отдыха. Ведь катят «ватрушки» быстро, а тормозят плохо. Специалисты призывают любителей зимних развлечений выбирать оборудованные места катаний.