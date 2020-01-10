Грузовые поезда длиной в сто вагонов начали ходить через Балезино

В 2020 году продолжится комплексная реконструкция станции.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году завершился инвестиционный проект «РЖД» «Строительство двух и удлинение одного путей в Восточном парке станции Балезино». Стоимость его обошлась в 683 млн рублей, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Появилась возможность принимать без занятия горловины на удлиненный путь и вновь уложенные пути грузовые поезда длиной 100 вагонов и более», - отмечают в ГЖД. Реконструкция Восточного парка позволяет увеличить пропускную способность станции, избежать задержек и простоев, увеличить средний вес поездов.

В текущем, 2020 году, продолжится комплексная реконструкция станции Балезино. В результате в сутки через станцию смогут проходить до 90 пар грузовых поездов, в том числе 20 пар транзитных длинносоставных поездов.

Всего в обновление объекта вложат 3,3 млрд рублей. Одна из целей инвестиционного проекта - выйти на новый уровень приема и отправления грузовых поездов по Северному ходу Горьковской магистрали на направлении Кузбасс – Северо-Запад.